МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Учения с участием военнослужащих из корпуса морской пехоты США начинаются в Швеции на этой неделе, сообщают в среду вооруженные силы королевства. "На этой неделе стартуют ежегодные учения Archipelago Endeavour (AE25), в которых шведские десантные подразделения тренируются совместно с корпусом морской пехоты США", - говорится в сообщении на сайте ВС. Как уточняют вооруженные силы, учения пройдут с конца августа до середины сентября в районе Стокгольмского архипелага. По данным ВС, в них примут участие около 500 человек. Маневры проводятся уже в седьмой раз с 2018 года. В этом году в них примут участие батальоны Стокгольмского амфибийного полка и ротационные подразделения сил морской пехоты США в Европе, добавляют вооруженные силы. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов: у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

