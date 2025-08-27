Рейтинг@Mail.ru
В Швеции начались учения морской пехоты США - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ssha-2037890426.html
В Швеции начались учения морской пехоты США
В Швеции начались учения морской пехоты США - РИА Новости, 27.08.2025
В Швеции начались учения морской пехоты США
Учения с участием военнослужащих из корпуса морской пехоты США начинаются в Швеции на этой неделе, сообщают в среду вооруженные силы королевства. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:17:00+03:00
2025-08-27T15:17:00+03:00
в мире
россия
сша
швеция
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Учения с участием военнослужащих из корпуса морской пехоты США начинаются в Швеции на этой неделе, сообщают в среду вооруженные силы королевства. "На этой неделе стартуют ежегодные учения Archipelago Endeavour (AE25), в которых шведские десантные подразделения тренируются совместно с корпусом морской пехоты США", - говорится в сообщении на сайте ВС. Как уточняют вооруженные силы, учения пройдут с конца августа до середины сентября в районе Стокгольмского архипелага. По данным ВС, в них примут участие около 500 человек. Маневры проводятся уже в седьмой раз с 2018 года. В этом году в них примут участие батальоны Стокгольмского амфибийного полка и ротационные подразделения сил морской пехоты США в Европе, добавляют вооруженные силы. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов: у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250527/himars-2019281178.html
россия
сша
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Россия, США, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В Швеции начались учения морской пехоты США

В Швеции начались учения с участием военнослужащих из корпуса морской пехоты США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и ЕС
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Учения с участием военнослужащих из корпуса морской пехоты США начинаются в Швеции на этой неделе, сообщают в среду вооруженные силы королевства.
"На этой неделе стартуют ежегодные учения Archipelago Endeavour (AE25), в которых шведские десантные подразделения тренируются совместно с корпусом морской пехоты США", - говорится в сообщении на сайте ВС.
Как уточняют вооруженные силы, учения пройдут с конца августа до середины сентября в районе Стокгольмского архипелага. По данным ВС, в них примут участие около 500 человек.
Маневры проводятся уже в седьмой раз с 2018 года. В этом году в них примут участие батальоны Стокгольмского амфибийного полка и ротационные подразделения сил морской пехоты США в Европе, добавляют вооруженные силы.
В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов: у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS
27 мая, 10:54
 
В миреРоссияСШАШвецияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала