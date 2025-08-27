https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037932177.html
Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР
Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:06:00+03:00
2025-08-27T18:06:00+03:00
2025-08-27T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
юрий береза
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1275 военнослужащих. Также украинские войска лишились танка, 16 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 162 дрона. Средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за прошедшие сутки: 15 БПЛА – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области, сообщило Минобороны. Переговоры Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке, и уточнил, что США хотят до конца 2025 года найти "ингредиенты" к мирному соглашению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте. Также он добавил, что работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата. Шутки кончились Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не решит вопрос Волынской резни, заявил, что проблемой является то, что резню совершили бандеровцы, являющиеся теперь национальными героями Украины. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить госдепартаменту прекратить выплаты иностранной помощи, следует из иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Агония ВСУ Основные силы спецбатальона БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" располагаются не ближе восьми-десяти километров от линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, опасаясь российской артиллерии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск с позывным "Бульдог". Командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек. В небе и на земле Бойцы группировки войск "Запад" пленили девять операторов ударных БПЛА, а также взяли более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления в качестве трофеев под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Враги в тылу ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Силовики задержали агента Киева, который планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ, сообщили в ФСБ России.
https://ria.ru/20250826/dnr-2037588529.html
https://ria.ru/20250826/svo-2037408762.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_04006dde0a66103819a9423bca29a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, юрий береза, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Юрий Береза, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, В мире
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду.
Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1275 военнослужащих.
Также украинские войска лишились танка, 16 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств.
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 162 дрона.
Средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за прошедшие сутки: 15 БПЛА – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области, сообщило Минобороны.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке, и уточнил, что США хотят до конца 2025 года найти "ингредиенты" к мирному соглашению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте. Также он добавил, что работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не решит вопрос Волынской резни, заявил, что проблемой является то, что резню совершили бандеровцы, являющиеся теперь национальными героями Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить госдепартаменту прекратить выплаты иностранной помощи, следует из иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Основные силы спецбатальона БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" располагаются не ближе восьми-десяти километров от линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР
, опасаясь российской артиллерии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины
болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск с позывным "Бульдог".
Командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза
на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек.
Бойцы группировки войск "Запад" пленили девять операторов ударных БПЛА, а также взяли более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления в качестве трофеев под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
ФСБ
в Донецке
задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ
против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России
по ДНР.
Силовики задержали агента Киева
, который планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе
модуль навигации для беспилотников ВСУ, сообщили в ФСБ России.