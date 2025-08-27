https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037932177.html

Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР

Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025

Спецоперация, 27 августа: ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:06:00+03:00

2025-08-27T18:06:00+03:00

2025-08-27T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

юрий береза

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1275 военнослужащих. Также украинские войска лишились танка, 16 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 162 дрона. Средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за прошедшие сутки: 15 БПЛА – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области, сообщило Минобороны. Переговоры Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке, и уточнил, что США хотят до конца 2025 года найти "ингредиенты" к мирному соглашению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте. Также он добавил, что работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата. Шутки кончились Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не решит вопрос Волынской резни, заявил, что проблемой является то, что резню совершили бандеровцы, являющиеся теперь национальными героями Украины. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить госдепартаменту прекратить выплаты иностранной помощи, следует из иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Агония ВСУ Основные силы спецбатальона БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" располагаются не ближе восьми-десяти километров от линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, опасаясь российской артиллерии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск с позывным "Бульдог". Командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек. В небе и на земле Бойцы группировки войск "Запад" пленили девять операторов ударных БПЛА, а также взяли более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления в качестве трофеев под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Враги в тылу ФСБ в Донецке задержала преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ против объектов критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Силовики задержали агента Киева, который планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ, сообщили в ФСБ России.

https://ria.ru/20250826/dnr-2037588529.html

https://ria.ru/20250826/svo-2037408762.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, россия, юрий береза, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, в мире