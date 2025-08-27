https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772752.html

ВКС России уничтожили военнослужащих и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Экипажи двух самолетов Су-25 ВКС России уничтожили военнослужащих ВСУ, а также украинскую боевую технику в зоне ответственности группировки "Восток", следует из РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экипажи двух самолетов Су-25 ВКС России уничтожили военнослужащих ВСУ, а также украинскую боевую технику в зоне ответственности группировки "Восток", следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот, а после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

