БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T05:03:00+03:00
2025-08-27T05:03:00+03:00
2025-08-27T05:04:00+03:00
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72. Приблизившись к вражеским укреплениям, военнослужащие осуществили высадку штурмовиков.
Новости
ru-RU
