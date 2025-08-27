https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772632.html

БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

бмп-3

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72. Приблизившись к вражеским укреплениям, военнослужащие осуществили высадку штурмовиков.

