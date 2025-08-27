Рейтинг@Mail.ru
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.08.2025 (обновлено: 05:04 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772632.html
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 27.08.2025
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T05:03:00+03:00
2025-08-27T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
бмп-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_0:271:3072:1998_1920x0_80_0_0_66933394b57a765c9da2903b8f406996.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72. Приблизившись к вражеским укреплениям, военнослужащие осуществили высадку штурмовиков.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_e5380e2195bb5bbd484ceb9a87e98310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БМП-3
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Минобороны: БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБМП-3
БМП-3 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
БМП-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 мотострелкового полка группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72. Приблизившись к вражеским укреплениям, военнослужащие осуществили высадку штурмовиков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БМП-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала