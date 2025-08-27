https://ria.ru/20250827/solntse-2037878954.html
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка - РИА Новости, 27.08.2025
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка
Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:23:00+03:00
2025-08-27T14:23:00+03:00
2025-08-27T14:23:00+03:00
наука
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые объяснили, что исключительно большое число крупных пятен сохраняется на Солнце, именно они свидетельствуют о наличии существенных запасов вспышечной энергии. "Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. В лаборатории добавили, что рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то "гореть", подчеркнули ученые.
https://ria.ru/20240829/solntse-1969156922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_15:0:1486:1103_1920x0_80_0_0_b35089893f835a8da6fb8ff2c9eb3b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук
Наука, Российская академия наук
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка
ИКИ РАН: фоновое рентгеновское излучение Солнца превышает вспышечный уровень C
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что исключительно большое число крупных пятен сохраняется на Солнце, именно они свидетельствуют о наличии существенных запасов вспышечной энергии.
"Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
В лаборатории добавили, что рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то "гореть", подчеркнули ученые.