На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые объяснили, что исключительно большое число крупных пятен сохраняется на Солнце, именно они свидетельствуют о наличии существенных запасов вспышечной энергии. "Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.​ В лаборатории добавили, что рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то "гореть", подчеркнули ученые.

