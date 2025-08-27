На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка

Рейтинг@Mail.ru
Наука
 
14:23 27.08.2025
наука
российская академия наук
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые объяснили, что исключительно большое число крупных пятен сохраняется на Солнце, именно они свидетельствуют о наличии существенных запасов вспышечной энергии. "Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.​ В лаборатории добавили, что рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то "гореть", подчеркнули ученые.
российская академия наук
Наука, Российская академия наук
© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка уже несколько суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что исключительно большое число крупных пятен сохраняется на Солнце, именно они свидетельствуют о наличии существенных запасов вспышечной энергии.
"Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.​
В лаборатории добавили, что рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то "гореть", подчеркнули ученые.
Пятно в форме сердца на поверхности Солнца - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Ученый рассказал о необычном явлении на Солнце
29 августа 2024, 11:10
 
НаукаРоссийская академия наук
 
 
