"Евротройка" может вновь ввести санкции против Ирана, пишет Reuters - РИА Новости, 27.08.2025
16:44 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/smi-2037912363.html
"Евротройка" может вновь ввести санкции против Ирана, пишет Reuters
"Евротройка" может вновь ввести санкции против Ирана, пишет Reuters
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), вероятно, вновь начнут вводить антииранские санкции, если Тегеран не пойдет на уступки по своей ядерной программе, передает агентство Рейтер со ссылкой на четверых дипломатов. Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели ещё один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве. "Великобритания, Франция и Германия, вероятно, начнут процесс повторного введения санкций ООН в отношении Ирана в четверг, но надеются, что Тегеран в течение 30 дней возьмет на себя обязательства по своей ядерной программе, которые убедят их отложить принятие конкретных мер", - говорится в публикации Рейтер. В материале отмечается, что переговоры в Женеве не принесли результата, а основанием возможного возобновления санкций "евротройки" станут обвинения в том, что "Иран нарушил договор 2015 года", нацеленный на недопущение появления в распоряжении Тегерана ядерного оружия. Рейтер отмечает, что процедура введения санкций ООН в отношении Ирана, которые коснутся его финансового, банковского, энергетического и оборонительного секторов, займет 30 дней. Несколькими днями ранее - 22 августа - главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ядерную тематику, в частности приближающийся срок окончания резолюции 2231 СБ ООН. Стороны, согласно сообщению МИД Ирана, подчеркнули, что действие резолюции оканчивается 18 октября 2025 года. При этом глава МИД Ирана, говоря об идее продлить действие резолюции, подчеркнул, что решение на этот счет будут принимать члены Совбеза ООН. Предложение продлить действие резолюции ранее поступило, в том числе от "евротройки", которая говорила об этом в контексте готовности задействовать механизм возобновления санкций против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которой истекает 18 октября 2025 года.
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ЕС может восстановить санкции против Ирана, заявила Каллас
23 июня, 10:59
Москва - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Кремле назвали санкции против Ирана незаконными
14 марта, 13:01
 
