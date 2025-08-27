Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словении раскритиковала политику ЕС против Израиля - РИА Новости, 27.08.2025
17:19 27.08.2025
Глава МИД Словении раскритиковала политику ЕС против Израиля
в мире
израиль
словения
нидерланды
биньямин нетаньяху
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Словении Таня Файон, критикуя власти Израиля за нарушение международного права в секторе Газа, заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля, передает агентство Блумберг по итогам интервью с дипломатом. "Министр иностранных дел Таня Файон обвинила правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нарушении международного права и совершении "явных актов геноцида" и заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля", - пишет агентство. В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на письмо, адресованное главе ЕК Кайе Каллас, передавало, что Бельгия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Испания и Швеция призвали блок прекратить торговлю с израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.
израиль
словения
нидерланды
в мире, израиль, словения, нидерланды, биньямин нетаньяху, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Израиль, Словения, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Словении раскритиковала политику ЕС против Израиля

© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Словении Таня Файон, критикуя власти Израиля за нарушение международного права в секторе Газа, заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля, передает агентство Блумберг по итогам интервью с дипломатом.
"Министр иностранных дел Таня Файон обвинила правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нарушении международного права и совершении "явных актов геноцида" и заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля", - пишет агентство.
Жители Газы о гуманитарной катастрофе
Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия
25 августа, 21:02
В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа.
В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на письмо, адресованное главе ЕК Кайе Каллас, передавало, что Бельгия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Испания и Швеция призвали блок прекратить торговлю с израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
25 августа, 13:42
 
В миреИзраильСловенияНидерландыБиньямин НетаньяхуКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
