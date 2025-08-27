https://ria.ru/20250827/slovenija-2037922031.html

Глава МИД Словении раскритиковала политику ЕС против Израиля

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Словении Таня Файон, критикуя власти Израиля за нарушение международного права в секторе Газа, заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля, передает агентство Блумберг по итогам интервью с дипломатом. "Министр иностранных дел Таня Файон обвинила правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нарушении международного права и совершении "явных актов геноцида" и заявила, что ЕС не смог ввести "ни одной реальной меры" против Израиля", - пишет агентство. В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на письмо, адресованное главе ЕК Кайе Каллас, передавало, что Бельгия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Испания и Швеция призвали блок прекратить торговлю с израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.

