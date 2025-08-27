Следствие попросило арестовать врио замглавы Курской области
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтактеВладимир Базаров
Владимир Базаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Базарову меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базарова, в ближайшее время начнется судебное заседание", - рассказали в суде.
По данным следствия, бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной. Все они находятся в СИЗО.
Указания о закупке и согласовании с министерством обороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова, который занимал должность заместителя губернатора Белгородской области по строительству и лично курировал строительство сооружений и закупки, заявляли в МВД России.
Уголовные дела возбуждены по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство.