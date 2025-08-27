https://ria.ru/20250827/sledstvie-2037907532.html

Следствие попросило арестовать врио замглавы Курской области

Следствие попросило арестовать врио замглавы Курской области - РИА Новости, 27.08.2025

Следствие попросило арестовать врио замглавы Курской области

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:24:00+03:00

2025-08-27T16:24:00+03:00

2025-08-27T16:27:00+03:00

курская область

происшествия

белгородская область

владимир базаров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370822_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_a47254208dbf4810aee2bb958990d1c8.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Базарову меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базарова, в ближайшее время начнется судебное заседание", - рассказали в суде.По данным следствия, бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной. Все они находятся в СИЗО.Указания о закупке и согласовании с министерством обороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова, который занимал должность заместителя губернатора Белгородской области по строительству и лично курировал строительство сооружений и закупки, заявляли в МВД России.Уголовные дела возбуждены по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство.

https://ria.ru/20250827/otdelenie-2037881645.html

курская область

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, белгородская область, владимир базаров, россия