СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе
2025-08-27T15:22:00+03:00
УФА, 27 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве после публикаций об избиении мальчика подростками, которые неоднократно нападали на прохожих в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону. "В социальных медиа сообщалось об избиении на одной из улиц города Уфы 16-летнего подростка группой лиц. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами. Отмечается, что это не первый случай нападения указанных лиц на прохожих. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела. Telegram-канал Baza публикует видеокадры инцидента: группа молодых людей жестоко избивает человека. Сообщается, что подростки вымогали у 16-летнего подростка деньги и избили после отказа.
