Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/sk-2037891938.html
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе - РИА Новости, 27.08.2025
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве после публикаций об избиении мальчика подростками, которые неоднократно нападали на прохожих РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:22:00+03:00
2025-08-27T15:22:00+03:00
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
УФА, 27 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве после публикаций об избиении мальчика подростками, которые неоднократно нападали на прохожих в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону. "В социальных медиа сообщалось об избиении на одной из улиц города Уфы 16-летнего подростка группой лиц. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами. Отмечается, что это не первый случай нападения указанных лиц на прохожих. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела. Telegram-канал Baza публикует видеокадры инцидента: группа молодых людей жестоко избивает человека. Сообщается, что подростки вымогали у 16-летнего подростка деньги и избили после отказа.
https://ria.ru/20250827/perm-2037856305.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после публикаций об избиении ребенка в Уфе

После избиения ребенка подростками в Уфе возбудили дело о хулиганстве

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 27 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве после публикаций об избиении мальчика подростками, которые неоднократно нападали на прохожих в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону.
"В социальных медиа сообщалось об избиении на одной из улиц города Уфы 16-летнего подростка группой лиц. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами. Отмечается, что это не первый случай нападения указанных лиц на прохожих. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела.
Telegram-канал Baza публикует видеокадры инцидента: группа молодых людей жестоко избивает человека. Сообщается, что подростки вымогали у 16-летнего подростка деньги и избили после отказа.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Перми обвинили мужчину в избиении знакомого клюшкой для гольфа
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала