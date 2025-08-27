https://ria.ru/20250827/sk-2037804957.html

СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве

СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве - РИА Новости, 27.08.2025

СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве

Мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции, сообщили РИА РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:36:00+03:00

2025-08-27T10:36:00+03:00

2025-08-27T10:48:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал."По данным следствия, в среду мужчина, находясь у автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что злоумышленник обезврежен и задержан, скоро он он будет доставлен в СК, где будет допрошен. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)