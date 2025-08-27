СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве

https://ria.ru/20250827/sk-2037804957.html
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал."По данным следствия, в среду мужчина, находясь у автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что злоумышленник обезврежен и задержан, скоро он он будет доставлен в СК, где будет допрошен. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
