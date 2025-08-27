https://ria.ru/20250827/siloviki-2037763874.html

Дроноводы "Птиц Мадьяра" находятся далеко от ЛБС, рассказали силовики

Дроноводы "Птиц Мадьяра" находятся далеко от ЛБС, рассказали силовики - РИА Новости, 27.08.2025

Дроноводы "Птиц Мадьяра" находятся далеко от ЛБС, рассказали силовики

Основные силы спецбатальона БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" располагаются не ближе 8-10 километров от линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Красноармейском... РИА Новости, 27.08.2025

ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Основные силы спецбатальона БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" располагаются не ближе 8-10 километров от линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Красноармейском направлении в ДНР, опасаясь российской артиллерии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Количество вражеских дронов увеличилось в разы. Работают ("Птицы Мадьяра" — Прим. Ред.) в основном далеко от линии соприкосновения... От линии соприкосновения работают на 8-10 километров", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что среди боевиков "Птиц Мадьяра" есть операторы БПЛА, которые могут находиться на передовой, чтобы пытаться атаковать тылы российских подразделений."При этом основное количество расчетов БПЛА ВСУ не могут подобраться ближе из-за плотности работы нашей артиллерии", — добавил собеседник агентства. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

