На протестах в Нови-Саде задержали двух человек
22:30 27.08.2025
На протестах в Нови-Саде задержали двух человек
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Полиция Сербии в среду задержала двух участников протестов в городе Нови-Сад по подозрению в нападении на полицейских в ходе акции во вторник вечером, сообщила пресс-служба МВД. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на среду, что протестующие во втором по величине городе Сербии - Нови-Сад - студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета местного вуза. "Сотрудники МВД в Нови-Саде задержали Н.С. 2002 года рождения, жителя этого города, по обоснованному подозрению в преступлении "нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей". Предполагается, что он сегодня ночью на несогласованной акции перед философским факультетом напал на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкал их и ударял кулаками. Ему предписано задержание на 48 часов, заведено уголовное дело, он предстанет перед прокуратурой в Нови-Саде", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Во второй половине дня министерство внутренних дел заявило о еще одном задержанном, им стал гражданин с инициалами М.М. 1983 года рождения, который подозревается в том, что на протесте перед зданием философского факультета в Нови-Саде "напал на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкал их и ударял кулаками". Он также задержан на 48 часов, после чего будет передан основной прокуратуре в Нови-Саде. МВД Сербии отмечает, что продолжается работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщается. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Полиция Сербии в среду задержала двух участников протестов в городе Нови-Сад по подозрению в нападении на полицейских в ходе акции во вторник вечером, сообщила пресс-служба МВД.
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на среду, что протестующие во втором по величине городе Сербии - Нови-Сад - студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета местного вуза.
"Сотрудники МВД в Нови-Саде задержали Н.С. 2002 года рождения, жителя этого города, по обоснованному подозрению в преступлении "нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей". Предполагается, что он сегодня ночью на несогласованной акции перед философским факультетом напал на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкал их и ударял кулаками. Ему предписано задержание на 48 часов, заведено уголовное дело, он предстанет перед прокуратурой в Нови-Саде", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Во второй половине дня министерство внутренних дел заявило о еще одном задержанном, им стал гражданин с инициалами М.М. 1983 года рождения, который подозревается в том, что на протесте перед зданием философского факультета в Нови-Саде "напал на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкал их и ударял кулаками". Он также задержан на 48 часов, после чего будет передан основной прокуратуре в Нови-Саде.
МВД Сербии отмечает, что продолжается работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщается.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
