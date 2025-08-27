МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии
МИД: санкции Британии против Киргизии подрывают урегулирование на Украине
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке. Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону – де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что выпад Великобритании против экономоператоров и граждан Киргизии - это очередное свидетельство и наглядное напоминание всем членам международного сообщества, что в Лондоне не рассматривают другие государства, не готовые поступаться своим суверенитетом в угоду неоколониальным устремлениям Запада, в качестве равноправных партнеров.
Ранее британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.