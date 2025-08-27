Рейтинг@Mail.ru
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 27.08.2025 (обновлено: 19:32 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037952178.html
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии - РИА Новости, 27.08.2025
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии
Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:18:00+03:00
2025-08-27T19:32:00+03:00
в мире
россия
лондон
киргизия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке. Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону – де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Она отметила, что выпад Великобритании против экономоператоров и граждан Киргизии - это очередное свидетельство и наглядное напоминание всем членам международного сообщества, что в Лондоне не рассматривают другие государства, не готовые поступаться своим суверенитетом в угоду неоколониальным устремлениям Запада, в качестве равноправных партнеров.Ранее британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
https://ria.ru/20250821/rossiya-2036672859.html
россия
лондон
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, киргизия, мария захарова
В мире, Россия, Лондон, Киргизия, Мария Захарова
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии

МИД: санкции Британии против Киргизии подрывают урегулирование на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке. Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону – де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что выпад Великобритании против экономоператоров и граждан Киргизии - это очередное свидетельство и наглядное напоминание всем членам международного сообщества, что в Лондоне не рассматривают другие государства, не готовые поступаться своим суверенитетом в угоду неоколониальным устремлениям Запада, в качестве равноправных партнеров.
Ранее британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии
21 августа, 11:35
 
В миреРоссияЛондонКиргизияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала