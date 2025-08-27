https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037952178.html

МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии

Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Москва рассматривает санкции Лондона против компаний из Киргизии как подрыв усилий по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке. Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону – де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Она отметила, что выпад Великобритании против экономоператоров и граждан Киргизии - это очередное свидетельство и наглядное напоминание всем членам международного сообщества, что в Лондоне не рассматривают другие государства, не готовые поступаться своим суверенитетом в угоду неоколониальным устремлениям Запада, в качестве равноправных партнеров.Ранее британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.

