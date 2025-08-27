Рейтинг@Mail.ru
США отсрочили санкции против российско-сербской компании NIS
27.08.2025
США отсрочили санкции против российско-сербской компании NIS
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в шестой раз получила отсрочку ограничительных мер от минфина США, на этот раз до 26 сентября, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.Срок предыдущей отсрочки истекал в среду, компания официально запросила продление 21 августа."Минфин США в шестой раз отложил применение санкций против NIS на этот раз до 26 сентября", - заявила глава минэнерго журналистам.Президент Сербии Александр Вучич заявил 30 июля, что власти страны не хотят национализировать компанию.Минфин США 28 июля в пятый раз разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" до 27 августа. JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию."Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути."Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров"."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
сша
сербия
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в шестой раз получила отсрочку ограничительных мер от минфина США, на этот раз до 26 сентября, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Срок предыдущей отсрочки истекал в среду, компания официально запросила продление 21 августа.
"Минфин США в шестой раз отложил применение санкций против NIS на этот раз до 26 сентября", - заявила глава минэнерго журналистам.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 30 июля, что власти страны не хотят национализировать компанию.
Минфин США 28 июля в пятый раз разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" до 27 августа. JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
"Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.
Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
