05:18 27.08.2025
Посол России прокомментировал отказ Вучича от антироссийских санкций
Посол России прокомментировал отказ Вучича от антироссийских санкций
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
александр боцан-харченко
БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. Народ Сербии не понял бы, если бы президент Александр Вучич присоединился к антироссийским санкциям, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Есть тут фактор общественной поддержки (Вучича) со стороны народа (в отказе президента Сербии участвовать в санкциях - ред.). Вучича, он это имеет в виду, народ не поймет в своем большинстве (в случае присоединения к санкциям - ред.)", - рассказал Боцан-Харченко. По его словам, в экономических отношениях Сербии с Россией и Китаем делается очень много, от сотрудничества с Россией зависят критически важные отрасли Сербии. Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам Вучич.
сербия
россия
белград (город)
сербия, россия, белград (город), александр вучич, александр боцан-харченко
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Александр Вучич
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. Народ Сербии не понял бы, если бы президент Александр Вучич присоединился к антироссийским санкциям, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Есть тут фактор общественной поддержки (Вучича) со стороны народа (в отказе президента Сербии участвовать в санкциях - ред.). Вучича, он это имеет в виду, народ не поймет в своем большинстве (в случае присоединения к санкциям - ред.)", - рассказал Боцан-Харченко.
По его словам, в экономических отношениях Сербии с Россией и Китаем делается очень много, от сотрудничества с Россией зависят критически важные отрасли Сербии.
Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам Вучич.
Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России
СербияРоссияБелград (город)Александр ВучичАлександр Боцан-Харченко
 
 
