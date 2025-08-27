Руденя передал муниципалитетам Верхневолжья школьные автобусы и тракторы

https://ria.ru/20250827/rudenya-2037901499.html

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной церемонии вручения специального автотранспорта учреждениям образования передал представителям муниципалитетов ключи от 31 единицы техники, сообщает пресс-служба областного правительства. Так, было получено 25 школьных автобусов и шесть тракторов для обучения старшеклассников первой профессии. Школьные автобусы приобретены при поддержке из федерального бюджета, обновление автопарков образовательных учреждений соответствует задачам президентского нацпроекта "Молодежь и дети". Транспорт позволит открыть новые и разгрузить имеющиеся школьные маршруты, а также придет на смену тем автобусам, у которых закончился срок эксплуатации. "Эта программа стала возможна благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации. Сегодня 25 автобусов отправятся в 14 муниципальных образований, где будут возить детей в школу, на мероприятия, на экскурсии, к своим сверстникам в другие муниципалитеты. Также передаем тракторы для обучения старшеклассников", — приводит пресс-служба слова Рудени. Он полагает, что дети по окончании школы должны получать не только общее образование, но и специальности, которые помогут им реализовать себя. Любая специальность, которая подразумевает формирование человека труда, важна, потому что дети уже со школьной скамьи будут своим трудом приносить пользу стране и региону. Глава Тверской области поблагодарил учителей, преподавателей, директоров школ и всех, кто работает над воспитанием детей. Школьные автобусы переданы в Андреапольский, Бежецкий, Весьегонский, Зубцовский, Калининский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский, Нелидовский, Пеновский, Рамешковский, Селижаровский, Торжокский и Торопецкий округа для 21 муниципальной образовательной школы, регионального центра образования "Тургиново", Чистореченского детского дома и Эммаусской школы-интерната. Новые автобусы оснащены трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками "сигнал водителю", дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности. На всех машинах установлены устройство "ЭРА-ГЛОНАСС", аппаратура спутниковой навигации "ГЛОНАСС", позволяющая следить за движением в режиме онлайн, а также цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Переданные сегодня новые учебные тракторы – отечественного производства, с прицепом и навесным оборудованием. Это позволит реализовывать программы профессионального обучения по профессии "тракторист". Техника приобретена за счет средств областного бюджета. Тракторы предназначены для Бежецкого промышленно-экономического колледжа, Бологовского и Кашинского колледжей, Городенской православной гимназии имени протоиерея Алексея Злобина Конаковского округа, Максатихинской средней школы № 1, Мирновской средней школы имени А. А. Воскресенского Торжокского округа.

