Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rostovskaya-2037776768.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T06:29:00+03:00
2025-08-27T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростов-на-дону
таганрог
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", — написал он. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Беспилотная опасность на территории региона, объявленная в 21.45 мск вторника, действует до сих пор.Ранее в ночь на среду после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html
https://ria.ru/20250826/studenty-2037716169.html
новошахтинск
ростов-на-дону
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новошахтинск, ростов-на-дону, таганрог, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", — написал он.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
06:01
В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.
В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
Беспилотная опасность на территории региона, объявленная в 21.45 мск вторника, действует до сих пор.
Ранее в ночь на среду после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Российские студенты оказали помощь отдыхающим на Кубани при атаке БПЛА
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостов-на-ДонуТаганрогЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала