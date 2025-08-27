https://ria.ru/20250827/rostovskaya-2037776768.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе... По предварительным данным, люди не пострадали", — написал он. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Беспилотная опасность на территории региона, объявленная в 21.45 мск вторника, действует до сих пор.Ранее в ночь на среду после падения БПЛА произошел взрыв на крыше четырехэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, начался пожар. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

