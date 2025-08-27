https://ria.ru/20250827/rostov-na-donu-2037793326.html

В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025

В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:03:00+03:00

2025-08-27T10:03:00+03:00

2025-08-27T10:49:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

александр скрябин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035253321_87:0:2677:1457_1920x0_80_0_0_f82a375abb02496b84baf26b40866448.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.Он добавил, что принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба."Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей", - отметил Скрябин.Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, а также организовать оперативный прием документов у жителей поврежденных домов для осуществления предусмотренных выплат.

https://ria.ru/20250827/belgorod-2037759183.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр скрябин