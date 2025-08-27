Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 27.08.2025 (обновлено: 10:49 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/rostov-na-donu-2037793326.html
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.08.2025
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:03:00+03:00
2025-08-27T10:49:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035253321_87:0:2677:1457_1920x0_80_0_0_f82a375abb02496b84baf26b40866448.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.Он добавил, что принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба."Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей", - отметил Скрябин.Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, а также организовать оперативный прием документов у жителей поврежденных домов для осуществления предусмотренных выплат.
https://ria.ru/20250827/belgorod-2037759183.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035253321_734:0:2677:1457_1920x0_80_0_0_54f069aa15969a297807260112ad53f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр скрябин
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Скрябин
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после повреждения домов при атаке БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии у жилого дома в Ростове-на-Дону
Сотрудник Росгвардии у жилого дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии у жилого дома в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ
00:23
"Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.
Он добавил, что принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба.
"Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей", - отметил Скрябин.
Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, а также организовать оперативный прием документов у жителей поврежденных домов для осуществления предусмотренных выплат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр Скрябин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала