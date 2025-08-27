В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

https://ria.ru/20250827/rostov-na-donu-2037793326.html
Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:03:00+03:00
2025-08-27T10:03:00+03:00
2025-08-27T10:49:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал."Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.Он добавил, что принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба."Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей", - отметил Скрябин.Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, а также организовать оперативный прием документов у жителей поврежденных домов для осуществления предусмотренных выплат.
