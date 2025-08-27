Рейтинг@Mail.ru
Силуанов озвучил прогноз по росту экономики России в 2025 году
27.08.2025
Силуанов озвучил прогноз по росту экономики России в 2025 году
ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов."В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина.Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина.
Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.
Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Силуанов назвал приоритет федерального бюджета до 2028 года
