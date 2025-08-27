Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний
19:11 27.08.2025 (обновлено: 19:22 27.08.2025)
Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний
Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний
Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали, в том числе, киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу о комментарии относительно санкций против киргизских компаний.Она предположила, что "санкционная фантазия" англичан в отношении России иссякла, поэтому в Лондоне решили взяться за партнеров РФ на пространстве СНГ, а также напомнить "заокеанскому старшему брату", то есть США, о своем "верноподданичестве"."При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику", - отметила Захарова.Британский минфин 20 августа сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний

Захарова: рестрикции Лондона против Киргизии заслуживают серьезного осуждения

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали, в том числе, киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу о комментарии относительно санкций против киргизских компаний.
Она предположила, что "санкционная фантазия" англичан в отношении России иссякла, поэтому в Лондоне решили взяться за партнеров РФ на пространстве СНГ, а также напомнить "заокеанскому старшему брату", то есть США, о своем "верноподданичестве".
"При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику", - отметила Захарова.
Британский минфин 20 августа сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
