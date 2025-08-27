https://ria.ru/20250827/rossiya-2037950570.html

Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний

Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний - РИА Новости, 27.08.2025

Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний

Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:11:00+03:00

2025-08-27T19:11:00+03:00

2025-08-27T19:22:00+03:00

в мире

лондон

россия

великобритания

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/94/1549779484_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_753f39b4275dd9dd39c9eff3d5023710.jpg

МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали, в том числе, киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу о комментарии относительно санкций против киргизских компаний.Она предположила, что "санкционная фантазия" англичан в отношении России иссякла, поэтому в Лондоне решили взяться за партнеров РФ на пространстве СНГ, а также напомнить "заокеанскому старшему брату", то есть США, о своем "верноподданичестве"."При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику", - отметила Захарова.Британский минфин 20 августа сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.

https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037796154.html

лондон

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, россия, великобритания, мария захарова