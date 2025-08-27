Захарова осудила британские санкции против киргизских компаний
Захарова: рестрикции Лондона против Киргизии заслуживают серьезного осуждения
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. Продолжающиеся рестрикции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали, в том числе, киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу о комментарии относительно санкций против киргизских компаний.
"При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику", - отметила Захарова.
Британский минфин 20 августа сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.