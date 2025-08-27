https://ria.ru/20250827/rossiya-2037938845.html

МИД опроверг информацию о реакции на обращение сына Наговицыной

Публикации в интернете якобы об отсутствии реакции со стороны министерства иностранных дел РФ на обращение сына пропавшей в Киргизии альпинистки Натальи... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Публикации в интернете якобы об отсутствии реакции со стороны министерства иностранных дел РФ на обращение сына пропавшей в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной не соответствуют действительности, с самого начала министерство и посольство РФ в республике предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Это не соответствует действительности. С самого начала МИД России и Посольство России в Киргизии в рамках своей компетенции предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговицыной в МИД РФ, сообщила РИА новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В среду в МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести. В среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.

