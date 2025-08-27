Рейтинг@Mail.ru
18:28 27.08.2025 (обновлено: 18:40 27.08.2025)
МИД опроверг информацию о реакции на обращение сына Наговицыной
МИД опроверг информацию о реакции на обращение сына Наговицыной
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Публикации в интернете якобы об отсутствии реакции со стороны министерства иностранных дел РФ на обращение сына пропавшей в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной не соответствуют действительности, с самого начала министерство и посольство РФ в республике предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Это не соответствует действительности. С самого начала МИД России и Посольство России в Киргизии в рамках своей компетенции предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговицыной в МИД РФ, сообщила РИА новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В среду в МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести. В среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
россия, киргизия, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, в мире
Россия, Киргизия, Мария Захарова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, В мире
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Публикации в интернете якобы об отсутствии реакции со стороны министерства иностранных дел РФ на обращение сына пропавшей в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной не соответствуют действительности, с самого начала министерство и посольство РФ в республике предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Это не соответствует действительности. С самого начала МИД России и Посольство России в Киргизии в рамках своей компетенции предпринимали все необходимые усилия для разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
МВД Киргизии даст юридическую оценку организаторам восхождения Наговициной
Вчера, 14:51
Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговицыной в МИД РФ, сообщила РИА новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.
Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В среду в МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести.
В среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
"Богачи не спасут!": альпинисты призывают не гробить людей ради Наговициной
26 августа, 19:55
 
