Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание с заместителями глав регионов, отвечающими за научно-технологическое развитие (РНТР)", - говорится в сообщении. Уточняется, что основными темами стали обсуждение ключевых решений стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина по модели развития науки и планы по подготовке следующей, развитие регионального сегмента домена "Наука и инновации", итоги оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием каждого региона. "Перед нами стоит важная задача – выстроить в каждом регионе России систему управления научно-технологическим развитием, которая трансформирует научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики и общества", - сказал Чернышенко. Он добавил, что в России будет запущено два пилотных проекта: по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема при участии РНТР субъектов и масштабированию региональных конкурсов по модели Российского научного фонда. Ожидается, что пилотный проект по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема даст возможность субъектам получать специалистов по востребованным в них направлениям и гарантированно обеспечивать их работой. Второй пилотный проект позволит учитывать специфические нужды и конкурентные преимущества каждого региона. Так, отбор и финансирование научных проектов будут происходить на региональном уровне под контролем институтов развития.

