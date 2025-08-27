Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037918713.html
Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов
Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов - РИА Новости, 27.08.2025
Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:08:00+03:00
2025-08-27T17:08:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
наука и инновации
российский научный фонд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_3c34f6707c78aa218e234d8a4721d4f5.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание с заместителями глав регионов, отвечающими за научно-технологическое развитие (РНТР)", - говорится в сообщении. Уточняется, что основными темами стали обсуждение ключевых решений стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина по модели развития науки и планы по подготовке следующей, развитие регионального сегмента домена "Наука и инновации", итоги оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием каждого региона. "Перед нами стоит важная задача – выстроить в каждом регионе России систему управления научно-технологическим развитием, которая трансформирует научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики и общества", - сказал Чернышенко. Он добавил, что в России будет запущено два пилотных проекта: по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема при участии РНТР субъектов и масштабированию региональных конкурсов по модели Российского научного фонда. Ожидается, что пилотный проект по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема даст возможность субъектам получать специалистов по востребованным в них направлениям и гарантированно обеспечивать их работой. Второй пилотный проект позволит учитывать специфические нужды и конкурентные преимущества каждого региона. Так, отбор и финансирование научных проектов будут происходить на региональном уровне под контролем институтов развития.
https://ria.ru/20250211/atom-1998578091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_bca3cc8205be864f6097f8ace316319a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, наука и инновации, российский научный фонд, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Наука и инновации, Российский научный фонд, Общество
Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию регионов

Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по научно-технологическому развитию субъектов страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание с заместителями глав регионов, отвечающими за научно-технологическое развитие (РНТР)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основными темами стали обсуждение ключевых решений стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина по модели развития науки и планы по подготовке следующей, развитие регионального сегмента домена "Наука и инновации", итоги оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием каждого региона.
"Перед нами стоит важная задача – выстроить в каждом регионе России систему управления научно-технологическим развитием, которая трансформирует научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики и общества", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что в России будет запущено два пилотных проекта: по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема при участии РНТР субъектов и масштабированию региональных конкурсов по модели Российского научного фонда.
Ожидается, что пилотный проект по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема даст возможность субъектам получать специалистов по востребованным в них направлениям и гарантированно обеспечивать их работой.
Второй пилотный проект позволит учитывать специфические нужды и конкурентные преимущества каждого региона. Так, отбор и финансирование научных проектов будут происходить на региональном уровне под контролем институтов развития.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике
11 февраля, 11:45
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинНаука и инновацииРоссийский научный фондОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала