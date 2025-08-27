https://ria.ru/20250827/rossiya-2037914220.html
Появилась новая информация о компании Стивена Сигала в России
Появилась новая информация о компании Стивена Сигала в России - РИА Новости, 27.08.2025
Появилась новая информация о компании Стивена Сигала в России
Американский актер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями компании ООО "Хикари" в России, фирма зарегистрирована 26 августа,... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями компании ООО "Хикари" в России, фирма зарегистрирована 26 августа, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". Так, Стивен Сигал в этой компании имеет долю 34%, а Доминик - 33%. Еще 33% принадлежат ООО "Эко-Инвест 23", отмечается в данных сервиса. Согласно данным, основная деятельность компании связана с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Она была зарегистрирована 26 августа 2025 года. В июле киноактер вышел из состава руководства общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", которое было зарегистрировано 22 марта 2023 года. Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
Появилась новая информация о компании Стивена Сигала в России
