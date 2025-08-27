Роскомнадзор уведомил Flickr о необходимости удалить запрещенные материалы

https://ria.ru/20250827/rossiya-2037888151.html

Роскомнадзор уведомил фото- и видеохостинг Flickr о необходимости удалить материалы, которые нарушают законодательство РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил фото- и видеохостинг Flickr о необходимости удалить материалы, которые нарушают законодательство РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор направил уведомление администрации фото- и видеохостинга Flickr о необходимости незамедлительного удаления материалов, нарушающих российское законодательство", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время в единый реестр запрещенной информации внесено 8 страниц ресурса flickr.com на основании решений судов и уполномоченных органов. Там добавили, что среди выявленных нарушений - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространение экстремистских материалов, пропаганда суицида и распространение детской порнографии. Роскомнадзор регулярно направляет уведомления Flickr с 17 февраля 2025 года. Однако, несмотря на неоднократные обращения, администрация ресурса не предприняла никаких действий по удалению запрещенной информации, сообщили в ведомстве.

