Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet

15:02 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037887519.html
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на сервис для видеосвязи и звонков Google Meet напомнил, что не ограничивал его работу. "Ограничительные меры в отношении сервиса не предпринимались", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее, в среду утром, пользователи сервиса из России стали жаловаться на работу сайта и мобильного приложения, следует из данных детектора для отслеживания сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей. На прошлой неделе россияне уже жаловались на работу Google Meet. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не причастен к ухудшению работы сервиса. Агентство также направило запрос в Google.
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на сервис для видеосвязи и звонков Google Meet напомнил, что не ограничивал его работу.
"Ограничительные меры в отношении сервиса не предпринимались", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее, в среду утром, пользователи сервиса из России стали жаловаться на работу сайта и мобильного приложения, следует из данных детектора для отслеживания сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей.
На прошлой неделе россияне уже жаловались на работу Google Meet. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не причастен к ухудшению работы сервиса.
Агентство также направило запрос в Google.
