Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet
Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на сервис для видеосвязи и звонков Google Meet напомнил, что не ограничивал его работу. "Ограничительные меры в отношении сервиса не предпринимались", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее, в среду утром, пользователи сервиса из России стали жаловаться на работу сайта и мобильного приложения, следует из данных детектора для отслеживания сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей. На прошлой неделе россияне уже жаловались на работу Google Meet. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не причастен к ухудшению работы сервиса. Агентство также направило запрос в Google.
