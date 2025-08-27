https://ria.ru/20250827/rossiya-2037887519.html

Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet

Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet

технологии

россия

санкт-петербург

архангельское

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на сервис для видеосвязи и звонков Google Meet напомнил, что не ограничивал его работу. "Ограничительные меры в отношении сервиса не предпринимались", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее, в среду утром, пользователи сервиса из России стали жаловаться на работу сайта и мобильного приложения, следует из данных детектора для отслеживания сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей. На прошлой неделе россияне уже жаловались на работу Google Meet. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не причастен к ухудшению работы сервиса. Агентство также направило запрос в Google.

россия

санкт-петербург

архангельское

2025

Новости

технологии, россия, санкт-петербург, архангельское, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество