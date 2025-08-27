Рейтинг@Mail.ru
14:12 27.08.2025 (обновлено: 14:38 27.08.2025)
Чернышенко рассказал о разработке стратегии развития образования
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, готовит проект указа об утверждении текста стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На основе этих всех материалов подготовим документ... С тем, чтобы ко Дню учителя подготовить проект вашего (президента РФ Владимира Путина - ред.) указа об утверждении этого текста (стратегии - ред.)", - сказал Чернышенко в ходе совещания с членами правительства. В разработке стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР
