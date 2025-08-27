https://ria.ru/20250827/rossiya-2037874779.html

Чернышенко рассказал о разработке стратегии развития образования

Чернышенко рассказал о разработке стратегии развития образования - РИА Новости, 27.08.2025

Чернышенко рассказал о разработке стратегии развития образования

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, готовит проект указа об утверждении текста стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На основе этих всех материалов подготовим документ... С тем, чтобы ко Дню учителя подготовить проект вашего (президента РФ Владимира Путина - ред.) указа об утверждении этого текста (стратегии - ред.)", - сказал Чернышенко в ходе совещания с членами правительства. В разработке стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.

