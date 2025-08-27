https://ria.ru/20250827/rossija-2037846255.html

Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле

27.08.2025

Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

