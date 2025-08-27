Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 27.08.2025
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.08.2025
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
россия
украина
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле

Песков: РФ сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией

Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала