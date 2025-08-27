https://ria.ru/20250827/rossija-2037846255.html
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.08.2025
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:02:00+03:00
2025-08-27T13:02:00+03:00
2025-08-27T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250827/vstrecha-2037842930.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Песков: РФ сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией