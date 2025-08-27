https://ria.ru/20250827/rogov-2037779410.html

ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов

2025-08-27T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

владимир рогов

запорожская аэс

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трех взрывов, остальные подробности уточняются.

энергодар

россия

2025

энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс