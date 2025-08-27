Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rogov-2037779410.html
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:28:00+03:00
2025-08-27T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трех взрывов, остальные подробности уточняются.
https://ria.ru/20250826/vojska-2037602952.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ ударили из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов.
По его словам, в городе было слышно не менее трех взрывов, остальные подробности уточняются.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала