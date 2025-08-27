https://ria.ru/20250827/rogov-2037779410.html
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:28:00+03:00
2025-08-27T07:28:00+03:00
2025-08-27T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее трех взрывов, остальные подробности уточняются.
https://ria.ru/20250826/vojska-2037602952.html
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ ударили из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара