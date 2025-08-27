https://ria.ru/20250827/reshetnikov-2037902457.html
Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию
Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию - РИА Новости, 27.08.2025
Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:04:00+03:00
2025-08-27T16:04:00+03:00
2025-08-27T16:07:00+03:00
туризм
россия
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243032_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5d83bf549a8dc1d01d5653f513ca0786.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых авиарейсов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы - июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ощутимый рост", - сказал Решетников на совещании президента с членами правительства. По его словам, на это повлияли меры упрощения визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
https://ria.ru/20250821/kareliya-2036717713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243032_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_230b910abcf91c94402e032ed66bae10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников
Туризм, Россия, Максим Решетников
Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию
Решетников: иностранные туристы все чаще путешествуют по России