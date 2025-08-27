https://ria.ru/20250827/reshetnikov-2037902457.html

Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых авиарейсов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы - июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ощутимый рост", - сказал Решетников на совещании президента с членами правительства. По его словам, на это повлияли меры упрощения визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.

