Ученые заявили об угрозе исчезновения редкого растения на границе с КНР
Ученые заявили об угрозе исчезновения редкого растения на границе с КНР - РИА Новости, 27.08.2025
Ученые заявили об угрозе исчезновения редкого растения на границе с КНР
Учёные Ботанического сада-института ДВО РАН сообщили об угрозе исчезновения краснокнижного растения остролодки ханкайской, которая растет только на берегах... РИА Новости, 27.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Учёные Ботанического сада-института ДВО РАН сообщили об угрозе исчезновения краснокнижного растения остролодки ханкайской, которая растет только на берегах трансграничного с Китаем озера Ханка в Приморье. Остролодка ханкайская занесена в Красную книгу Приморского края. Это высокодекоративное многолетнее травянистое растение растёт небольшими группами на песчаных дюнах, косах, отмелях и береговых отложениях, играет важную роль в поддержании естественного плодородия и устойчивости экосистемы. "Редкий краснокнижный вид флоры, который встречается только на побережье озера Ханка, оказался на грани исчезновения", - говорится в сообщении Ботанического сада-института ДВО РАН. Отмечается, что учёные Ботанического сада и института Мирового океана ДВФУ на протяжении двух лет исследовали популяции этого растения, и заметили, что на структуру его популяции влияют циклические колебания уровня воды на озере. Они приводят к деградации почвы, растительного покрова долины озера, вызывают изменение численности остролодки. В 2023 году популяции этого вида отмечались на всех семи обследованных участках, в 2024 году на фоне высокого уровня воды популяции остролодки сохранились на трех территориях, на одной из них зафиксировано резкое сокращение численности и деградация возрастной структуры. "Такие сдвиги рассматриваются как признак нестабильности и риска исчезновения без поступления нового семенного материала. При этом остролодка ханкайская относится к так называемым r-стратегам – видам, которые способны быстро воспроизводиться и формировать значительный запас семян в почве. Это означает, что при благоприятных условиях растение может относительно быстро восстановить численность. Однако продолжительные разливы и рекреационная нагрузка на побережья озера делают этот процесс затруднительным", - сообщают ученые. Специалисты предполагают, что если вид исчезнет, то на место его придут сорняки, многие из которых инвазионные и опасны для человека, например, амброзия.
Ученые заявили об угрозе исчезновения редкого растения на границе с КНР
Растущая на берегах озера Ханка остролодка ханкайская может исчезнуть
