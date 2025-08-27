https://ria.ru/20250827/rashody-2037810977.html

Туск оценил военные расходы Польши в 2026 году

Туск оценил военные расходы Польши в 2026 году

Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом. РИА Новости, 27.08.2025

в мире

польша

дональд туск

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Военные расходы Польши в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе совещания кабмина с президентом. "Мы в будущем году потратим почти 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов) на безопасность, на оборону", - сказал Туск. На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП, или около 50 миллиардов долларов.

