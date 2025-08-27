https://ria.ru/20250827/raketa-2037775328.html
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, перед этим в некоторых частях страны сработали сирены воздушной тревоги. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. ЦАХАЛ отмечает, что сирены были активированы в соответствии с протоколом.
