Тяжелая ракета компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет

Тяжелая ракета Starship стартовала в десятый испытательный полет, следует из трансляции американской компании Space X. РИА Новости, 27.08.2025

наука

spacex

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Тяжелая ракета Starship стартовала в десятый испытательный полет, следует из трансляции американской компании Space X. Ракета стартовала и начала выход на расчетную высоту, как заявили в ходе трансляции, траектория движения - штатная.

