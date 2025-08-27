https://ria.ru/20250827/raketa-2037766739.html
Тяжелая ракета компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет
Тяжелая ракета Starship стартовала в десятый испытательный полет, следует из трансляции американской компании Space X. РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Тяжелая ракета Starship стартовала в десятый испытательный полет, следует из трансляции американской компании Space X. Ракета стартовала и начала выход на расчетную высоту, как заявили в ходе трансляции, траектория движения - штатная.
