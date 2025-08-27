https://ria.ru/20250827/radio-2037965260.html

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "нитромопс". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи". РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "нитромопс". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".Послание было передано в эфир в 17:05 по московскому времени среди комбинаций букв и цифр. Это слово в прошлых сообщениях не фигурировало.25 августа в эфире радиостанции прозвучали слова "нардосаж" и "пулолед".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".

