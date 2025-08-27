Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/radio-2037965260.html
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение - РИА Новости, 27.08.2025
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "нитромопс". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи". РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:39:00+03:00
2025-08-27T20:39:00+03:00
радиостанция судного дня
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "нитромопс". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".Послание было передано в эфир в 17:05 по московскому времени среди комбинаций букв и цифр. Это слово в прошлых сообщениях не фигурировало.25 августа в эфире радиостанции прозвучали слова "нардосаж" и "пулолед".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
https://ria.ru/20250825/radio-2037510901.html
https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радиостанция судного дня, россия
Радиостанция Судного дня, Россия
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово нитромопс

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "нитромопс". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Послание было передано в эфир в 17:05 по московскому времени среди комбинаций букв и цифр. Это слово в прошлых сообщениях не фигурировало.
Ядерный гриб. Кадр из кинофильма Служу Советскому Союзу - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения
25 августа, 17:47
25 августа в эфире радиостанции прозвучали слова "нардосаж" и "пулолед".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
21 августа, 15:53
 
Радиостанция Судного дняРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала