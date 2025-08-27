https://ria.ru/20250827/raboty-2037892846.html

Власти Удмуртии контролируют ход восстановительных работ в Лутугино

Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов проинспектировал ход восстановительных работ социальных объектов в подшефном Лутугинском районе ЛНР, сообщает... РИА Новости, 27.08.2025

удмуртская республика

луганская народная республика

удмуртская республика (удмуртия)

УФА, 27 авг – РИА Новости. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов проинспектировал ход восстановительных работ социальных объектов в подшефном Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба руководителя республики. В сообщении говорится, что председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов с рабочим визитом побывал в Лутугинском районе ЛНР, над которым регион шефствует с 2023 года. При содействии Удмуртии на территории Лутугинского района сейчас идут восстановительные работы важнейших социальных объектов. "Все мы – часть большой и сильной страны. А потому взаимовыручка в данном случае абсолютно закономерна. Удмуртия регулярно отправляет гуманитарные грузы в Лутугино. В цифрах это 120 наименований – от лекарств и транспорта до продуктов питания и одежды. Отправлено уже 170 тонн гуманитарного груза. Сегодня нам важно помочь жителям района вернуться к нормальной жизни. Поэтому одной из целей моего визита был контроль качества восстановительных работ социальных и культурных объектов", - приводятся слова Ефимова. Премьер-министр республики провел рабочее совещание с главой муниципального округа Евгением Бондарем. Они обсудили важнейшие стройки Лутугинского района и то, чем Удмуртия может помочь подшефному региону. Готовность объектов образования к новому учебному году стала отдельной темой обсуждения. Вместе с партией "Единая Россия" председатель правительства Удмуртии передал местному отделению партии 150 школьных наборов от республики. Все необходимое собрали в рамках ежегодной Всероссийской акции "Собери ребенка в школу", отмечает пресс-служба. Роман Ефимов рассказал, что за два года удмуртские строители привели в порядок 4 детских сада и 3 школы в подшефном районе. Они выполнили различные виды работ – от капитальных ремонтов всего здания до обновления котельных. Один из таких объектов - детский сад "Росинка" в поселке Белореченский. В 2023 году здание пострадало от ракетного удара ВСУ. Заведующая детским садом Инесса Яковлева рассказала Ефимову, что благодаря помощи Удмуртии в здании восстановили перекрытие кровли, обновили систему отопления и заменили оконные блоки, а воспитанники сада стали меньше болеть. Раньше в группах из-за старой системы отопления было холодно. "Роман Ефимов также проинспектировал ход капитального ремонта уличного освещения в поселке Белое. Для шахтерского поселка, где значительная часть населения работает круглые сутки, это важный проект. Новое освещение обеспечит безопасность шахтеров и членов их семей в темное время суток, снизит риски происшествий, повысит комфорт и социальную защищенность жителей", - следует из релиза. Специалисты из Удмуртии сегодня занимаются восстановлением храма в селе Иллирия. Он был основан в 1675 году запорожскими казаками. В советские годы храм закрыли, в 1945 году богослужения возобновились. В 1990-х годах храм вновь передан Православной церкви Московского патриархата. На сегодняшний день при поддержке Удмуртии там отреставрировали купол, отремонтировали алтарь и осветительное оборудование, установили отопление в храме и крестильной. В этом году строители ремонтируют подкупольное пространство. Сегодня храм является духовным и культурным центром жизни села, символом исторической преемственности и духовного возрождения, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, еще один объект, который завершили строительные бригады из Удмуртии, - Вечный огонь в Лутугино. "В год 80-летия Великой Победы нам было особенно важно восстановить Вечный огонь в городе. К 9 Мая мы завершили капитальный ремонт сетей газоснабжения с заменой звезды с газовой горелкой на братской могиле советских воинов. Здесь, как и во всем цивилизованном мире, чтят память о подвиге советских воинов, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. Им сейчас как никогда важно наше внимание, а нам, безусловно, есть чему поучиться у них. Выдержке и мужеству, например. Об этом говорили и с нашими сегодняшними защитниками, бойцами из Удмуртии. Обсудили бытовые условия, узнал у военнослужащих, что им необходимо. Несмотря на то, что наши защитники сейчас далеко от дома, в первую очередь их волнуют проблемы близких. Например, газификация. Все вопросы взял на личный контроль. Будем отрабатывать с главами районов и городов каждую проблему адресно", - прокомментировал Ефимов.

