В Липецке сработали средства ПВО

ПВО и средства подавления работают над Липецком и Липецким округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПВО и средства подавления работают над Липецком и Липецким округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. В 18.30 мск среды губернатор объявил о введении угрозы атаки БПЛА в регионе. "Над Липецком и Липецким округом работают ПВО и средства подавления", - написал Артамонов. Губернатор также призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.

