https://ria.ru/20250827/pvo-2037952458.html
В Липецке сработали средства ПВО
В Липецке сработали средства ПВО - РИА Новости, 27.08.2025
В Липецке сработали средства ПВО
ПВО и средства подавления работают над Липецком и Липецким округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:19:00+03:00
2025-08-27T19:19:00+03:00
2025-08-27T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецк
игорь артамонов
россия
вооруженные силы украины
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПВО и средства подавления работают над Липецком и Липецким округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. В 18.30 мск среды губернатор объявил о введении угрозы атаки БПЛА в регионе. "Над Липецком и Липецким округом работают ПВО и средства подавления", - написал Артамонов. Губернатор также призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецк
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецк, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецк, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Липецкая область
В Липецке сработали средства ПВО
Губернатор Артамонов сообщил о работе ПВО над Липецком и городским округом