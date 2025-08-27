https://ria.ru/20250827/pvo-2037938118.html

В Курской области сбили беспилотник ВСУ

В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025

В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Средства ПВО России уничтожили беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:28:00+03:00

2025-08-27T18:28:00+03:00

2025-08-27T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого августа текущего года около 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)