Путин наградил курских медиков

Путин объявил благодарность курским медикам и наградил почетной грамотой
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовых актов.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента РФ Гаврикову Елену Юрьевну - старшую медицинскую сестру территориального центра медицины катастроф областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная многопрофильная клиническая больница", - говорится в документе.
Также президент объявил благодарность медикам из территориального центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы - начальнику центра Роману Лисяному, начальнице отдела Елене Сухаревой, заведующей отделением Маргарите Ланиной, врачу Алексею Репалову, врачу Антуану Сакру, медбрату Сергею Ковалеву, медсестрам Лилии Коноваловой и Софии Сторублевой, водителям Владиславу Форопонову и Юрию Чижову.
Кроме того, благодарность президента получили и медики из Курской областной станции скорой помощи - врач Николай Салов, фельдшер Наталья Медведева.
