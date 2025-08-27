https://ria.ru/20250827/putin-2037894421.html

Путин наградил курских медиков

Путин наградил курских медиков - РИА Новости, 27.08.2025

Путин наградил курских медиков

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:34:00+03:00

2025-08-27T15:34:00+03:00

2025-08-27T18:03:00+03:00

общество

россия

владимир путин

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовых актов."За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента РФ Гаврикову Елену Юрьевну - старшую медицинскую сестру территориального центра медицины катастроф областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная многопрофильная клиническая больница", - говорится в документе.Также президент объявил благодарность медикам из территориального центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы - начальнику центра Роману Лисяному, начальнице отдела Елене Сухаревой, заведующей отделением Маргарите Ланиной, врачу Алексею Репалову, врачу Антуану Сакру, медбрату Сергею Ковалеву, медсестрам Лилии Коноваловой и Софии Сторублевой, водителям Владиславу Форопонову и Юрию Чижову.Кроме того, благодарность президента получили и медики из Курской областной станции скорой помощи - врач Николай Салов, фельдшер Наталья Медведева.

https://ria.ru/20250801/putin-2032842839.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032713323.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, курская область