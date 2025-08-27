Путин наградил курских медиков

Рейтинг@Mail.ru
15:34 27.08.2025 (обновлено: 18:03 27.08.2025)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность курским медикам, проявившим профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовых актов."За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента РФ Гаврикову Елену Юрьевну - старшую медицинскую сестру территориального центра медицины катастроф областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная многопрофильная клиническая больница", - говорится в документе.Также президент объявил благодарность медикам из территориального центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы - начальнику центра Роману Лисяному, начальнице отдела Елене Сухаревой, заведующей отделением Маргарите Ланиной, врачу Алексею Репалову, врачу Антуану Сакру, медбрату Сергею Ковалеву, медсестрам Лилии Коноваловой и Софии Сторублевой, водителям Владиславу Форопонову и Юрию Чижову.Кроме того, благодарность президента получили и медики из Курской областной станции скорой помощи - врач Николай Салов, фельдшер Наталья Медведева.
общество, россия, владимир путин, курская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Курская область
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
