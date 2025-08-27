https://ria.ru/20250827/putin-2037891571.html

Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Дели

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Дели Ольгу Дычеву за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю работу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Дычеву Ольгу Владимировну - руководителя представительства в республике Индия (город Дели) федерального предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.

