Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Дели
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Дели
2025-08-27T15:21:00+03:00
2025-08-27T15:21:00+03:00
2025-08-27T15:23:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Дели Ольгу Дычеву за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю работу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Дычеву Ольгу Владимировну - руководителя представительства в республике Индия (город Дели) федерального предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
