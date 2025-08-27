Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Дели - РИА Новости, 27.08.2025
15:21 27.08.2025 (обновлено: 15:23 27.08.2025)
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Дели
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Дели Ольгу Дычеву за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю работу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Дычеву Ольгу Владимировну - руководителя представительства в республике Индия (город Дели) федерального предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Дели Ольгу Дычеву за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю работу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Дычеву Ольгу Владимировну - руководителя представительства в республике Индия (город Дели) федерального предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня"
Заголовок открываемого материала