14:15 27.08.2025 (обновлено: 14:26 27.08.2025)
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета.Глава государства в среду провел совещание с членами кабмина в Кремле. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что правительство сейчас плотно взаимодействует с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики.По его словам, сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для ЦБ основанием для смягчения денежно-кредитной политики и даст для этого больше возможностей."Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом я такой подход поддерживаю", - сказал Путин.
владимир путин, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, россия
Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Россия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета.
Глава государства в среду провел совещание с членами кабмина в Кремле. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что правительство сейчас плотно взаимодействует с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики.
По его словам, сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для ЦБ основанием для смягчения денежно-кредитной политики и даст для этого больше возможностей.
"Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом я такой подход поддерживаю", - сказал Путин.
Владимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановРоссия
 
 
