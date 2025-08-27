https://ria.ru/20250827/puteshestviya-2037922592.html
Туристы рассказали, сколько денег тратят на путешествия в выходные дни
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в поездки в выходные дни и сколько тратят на такой отдых, сообщает "Туту". РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в поездки в выходные дни и сколько тратят на такой отдых, сообщает "Туту".Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что половина из них хотя бы раз в год меняет обстановку и на пару дней уезжает в другой город. Большинство предпочитает автопутешествия. Этот формат особенно востребован у пар и семей с детьми. В среднем в таких поездках туристы тратят 35 тысяч рублей на одного.Причем треть (30 процентов) из них отправляются в короткие путешествия раз в два-три месяца. Еще столько же выбираются в другой город один-два раза в полугодие. Каждый четвертый путешествует раз в месяц или чаще. Остальным удается вырваться в поездку в соседний город пару раз в год.Маршруты в своем регионы осваивают в выходные 69 процентов опрошенных. На дальние расстояние готовы отправиться 27 процентов туристов, а четыре процента выезжают в другие страны.
