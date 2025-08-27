Рейтинг@Mail.ru
Forbes внес ПСБ private banking в "золотую" категорию - РИА Новости, 27.08.2025
16:39 27.08.2025
Forbes внес ПСБ private banking в "золотую" категорию
Forbes внес ПСБ private banking в "золотую" категорию - РИА Новости, 27.08.2025
Forbes внес ПСБ private banking в "золотую" категорию
ПСБ вошел в рейтинг издания Forbes среди компаний сегмента private banking, он попал в категорию "Золото", сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПСБ вошел в рейтинг издания Forbes среди компаний сегмента private banking, он попал в категорию "Золото", сообщила пресс-служба банка. По данным журнала, компании получили оценку на базе показателей private-банков: объема клиентских активов, числа клиентов с активами от 100 миллионов рублей и от 500 миллионов рублей, ставок по рублевым и валютным депозитам, количества доступных для открытия вклада валют, рейтинга банка от российских агентств. Также в расчет шли оценки аналитиков компании Frank RG, а также голоса участников рынка за ту или иную компанию. Банки распределили на четыре группы: "платина", "золото", "серебро", "бронза". "Защита и эффективное управление частным капиталом клиента и его семьи – главные ценности ПСБ Private Banking, и мы рады, что наш стандарт обслуживания был отмечен экспертным сообществом", – отметил старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, его слова приводит пресс-служба банка. Также в категорию "золото", помимо ПСБ, вошли Sovcombank Wealth Management и Т-Private.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПСБ вошел в рейтинг издания Forbes среди компаний сегмента private banking, он попал в категорию "Золото", сообщила пресс-служба банка.
По данным журнала, компании получили оценку на базе показателей private-банков: объема клиентских активов, числа клиентов с активами от 100 миллионов рублей и от 500 миллионов рублей, ставок по рублевым и валютным депозитам, количества доступных для открытия вклада валют, рейтинга банка от российских агентств. Также в расчет шли оценки аналитиков компании Frank RG, а также голоса участников рынка за ту или иную компанию. Банки распределили на четыре группы: "платина", "золото", "серебро", "бронза".
"Защита и эффективное управление частным капиталом клиента и его семьи – главные ценности ПСБ Private Banking, и мы рады, что наш стандарт обслуживания был отмечен экспертным сообществом", – отметил старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, его слова приводит пресс-служба банка.
Также в категорию "золото", помимо ПСБ, вошли Sovcombank Wealth Management и Т-Private.
