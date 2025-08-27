Рейтинг@Mail.ru
18:36 27.08.2025
В Пензенской области избили главу района
происшествия
россия
каменский район
пензенская область
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Помогайбо избили после того, как он потребовал снести баню в городе Каменке, так как ее владелец не следит за территорией. Помогайбо также якобы грубо выругался в отношении мужчины, который после этого избил главу района металлической трубой. "Факт подтвердился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя данные об избиении Помогайбо. В пресс-службе СУСК России по области сообщили РИА Новости, что проводят процессуальную проверку.
происшествия, россия, каменский район, пензенская область
Происшествия, Россия, Каменский район, Пензенская область
© Фото : соцсети Александра ПомогайбоАлександр Помогайбо
© Фото : соцсети Александра Помогайбо
Александр Помогайбо. Архивное фото
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Помогайбо избили после того, как он потребовал снести баню в городе Каменке, так как ее владелец не следит за территорией. Помогайбо также якобы грубо выругался в отношении мужчины, который после этого избил главу района металлической трубой.
"Факт подтвердился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя данные об избиении Помогайбо.
В пресс-службе СУСК России по области сообщили РИА Новости, что проводят процессуальную проверку.
ПроисшествияРоссияКаменский районПензенская область
 
 
