В Пензенской области избили главу района

Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России РИА Новости, 27.08.2025

САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Помогайбо избили после того, как он потребовал снести баню в городе Каменке, так как ее владелец не следит за территорией. Помогайбо также якобы грубо выругался в отношении мужчины, который после этого избил главу района металлической трубой. "Факт подтвердился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя данные об избиении Помогайбо. В пресс-службе СУСК России по области сообщили РИА Новости, что проводят процессуальную проверку.

