https://ria.ru/20250827/proverka-2037942265.html
В Пензенской области избили главу района
В Пензенской области избили главу района - РИА Новости, 27.08.2025
В Пензенской области избили главу района
Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:36:00+03:00
2025-08-27T18:36:00+03:00
2025-08-27T18:36:00+03:00
происшествия
россия
каменский район
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037940785_42:208:937:711_1920x0_80_0_0_d2b92e129baca88f4439b23aea68b40d.jpg
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Помогайбо избили после того, как он потребовал снести баню в городе Каменке, так как ее владелец не следит за территорией. Помогайбо также якобы грубо выругался в отношении мужчины, который после этого избил главу района металлической трубой. "Факт подтвердился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя данные об избиении Помогайбо. В пресс-службе СУСК России по области сообщили РИА Новости, что проводят процессуальную проверку.
https://ria.ru/20250821/shatura-2036617543.html
россия
каменский район
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037940785_30:0:978:711_1920x0_80_0_0_a121ccd7e40715c48ac20926b6b00873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, каменский район, пензенская область
Происшествия, Россия, Каменский район, Пензенская область
В Пензенской области избили главу района
Полиция начала проверку после избиения главы района в Пензенской области
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Помогайбо избили после того, как он потребовал снести баню в городе Каменке, так как ее владелец не следит за территорией. Помогайбо также якобы грубо выругался в отношении мужчины, который после этого избил главу района металлической трубой.
"Факт подтвердился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя данные об избиении Помогайбо.
В пресс-службе СУСК России по области сообщили РИА Новости, что проводят процессуальную проверку.