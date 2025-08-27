Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке
Киргизские спасатели не нашли признаки жизни у альпинистки Наговициной из РФ
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 27 авг — РИА Новости. Спасатели провели аэровидеосъемку района, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, и не увидели у нее признаков жизни, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«
"По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговицыной обнаружить не удалось", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что аэромониторинг проводили при помощи беспилотников с высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильный ветер, удалось получить снимки с применением тепловизора.
Поиски альпинистки
- Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.
- Россиянку пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий сделать это не удалось: один человек погиб от переохлаждения.
- Для их эвакуации 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. Он совершил жесткую посадку в районе Пика Победы. Пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы.
Бастрыкин поручил содействовать спасению россиянки в горах Киргизии
26 августа, 11:31
- Вылетевший на замену Ми-17ВМ совершил эвакуационный рейс и вывез спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Повторные вылеты погоды стали невозможны из-за резкой смены и возобновились только 19 августа.
- Тогда же на помощь Наговициной вышел еще один отряд альпинистов. В пятницу, 22 августа, им пришлось вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
- Спасти россиянку также хотели итальянские летчики, но они так и не дождались подходящей для вылета погоды.
- Наговицину признали пропавшей без вести.
В конце августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета. По мнению специалистов, добраться до Наговициной получится не раньше июля 2026 года.
"Погибает каждый третий". Пик Победы не зря прозвали "горой-убийцей"
26 августа, 20:05