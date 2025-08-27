Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке

https://ria.ru/20250827/priznaki-2037840526.html

БИШКЕК, 27 авг — РИА Новости. Спасатели провели аэровидеосъемку района, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, и не увидели у нее признаков жизни, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии."По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговицыной обнаружить не удалось", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что аэромониторинг проводили при помощи беспилотников с высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильный ветер, удалось получить снимки с применением тепловизора. Поиски альпинисткиВ конце августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета. По мнению специалистов, добраться до Наговициной получится не раньше июля 2026 года.

киргизия

киргизия, в мире