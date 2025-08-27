Рейтинг@Mail.ru
Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке - РИА Новости, 27.08.2025
12:45 27.08.2025 (обновлено: 13:16 27.08.2025)
Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке
БИШКЕК, 27 авг — РИА Новости. Спасатели провели аэровидеосъемку района, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, и не увидели у нее признаков жизни, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии."По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговицыной обнаружить не удалось", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что аэромониторинг проводили при помощи беспилотников с высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильный ветер, удалось получить снимки с применением тепловизора. Поиски альпинисткиВ конце августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета. По мнению специалистов, добраться до Наговициной получится не раньше июля 2026 года.
киргизия
Место на склоне пика Победы, где застряла россиянка Наговицина
Госкомитет нацбезопасности Киргизии опубликовал видео с места на склоне пика Победы, где застряла россиянка Наговицина. Сегодня ведомство сообщало, что в ходе аэросъемки признаки жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
киргизия, в мире
Киргизия, В мире
Спасатели не нашли признаков жизни у Наговициной при аэросъемке

Киргизские спасатели не нашли признаки жизни у альпинистки Наговициной из РФ

БИШКЕК, 27 авг — РИА Новости. Спасатели провели аэровидеосъемку района, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, и не увидели у нее признаков жизни, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
"По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговицыной обнаружить не удалось", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что аэромониторинг проводили при помощи беспилотников с высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильный ветер, удалось получить снимки с применением тепловизора.

Поиски альпинистки

  • Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.
  • Россиянку пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий сделать это не удалось: один человек погиб от переохлаждения.
  • Для их эвакуации 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. Он совершил жесткую посадку в районе Пика Победы. Пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы.
  • Вылетевший на замену Ми-17ВМ совершил эвакуационный рейс и вывез спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Повторные вылеты погоды стали невозможны из-за резкой смены и возобновились только 19 августа.
  • Тогда же на помощь Наговициной вышел еще один отряд альпинистов. В пятницу, 22 августа, им пришлось вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
  • Спасти россиянку также хотели итальянские летчики, но они так и не дождались подходящей для вылета погоды.
  • Наговицину признали пропавшей без вести.
В конце августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета. По мнению специалистов, добраться до Наговициной получится не раньше июля 2026 года.
