В Приангарье пятые сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку
11:37 27.08.2025 (обновлено: 11:44 27.08.2025)
В Приангарье пятые сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку
происшествия
иркутская область
боханский район
ИРКУТСК, 27 авг - РИА Новости. В Иркутской области пятые сутки продолжаются поиски пропавшей в лесу во время сбора грибов 85-летней Гу Гуйлань, сообщает ГУМВД Приангарья. В Боханском районе полицейские, спасательные отряды и волонтеры продолжают искать пропавшую в лесу Гу Гуйлань. Она ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные поиски не принесли результата. В поисках задействованы сотрудники полиции, профессиональные спасатели, волонтеры, спецтехника. "О пропавшей 85-летней пенсионерке ничего не известно на протяжении пяти суток. Ежедневно около 80 человек ищут в лесополосе пожилую сборщицу грибов. Поиски не прекращаются даже ночью. В это время применяются специальные средства, в том числе тепловизоры. Полицейские, в свою очередь, на постоянной основе подают сигналы на служебном автотранспорте, а также совместно с поисковиками обследуют территории", - говорится в сообщении. Поисковики призывают неравнодушных граждан присоединиться к спасательной операции. Они приводят пример, когда людей, заблудившихся в лесу, находили живыми на седьмые сутки. -0-
иркутская область
боханский район
Поиски пропавшей в лесу Гу Гуйлань в Боханском районе в Иркутской области
Поиски пропавшей в лесу Гу Гуйлань в Боханском районе в Иркутской области
ИРКУТСК, 27 авг - РИА Новости. В Иркутской области пятые сутки продолжаются поиски пропавшей в лесу во время сбора грибов 85-летней Гу Гуйлань, сообщает ГУМВД Приангарья.
В Боханском районе полицейские, спасательные отряды и волонтеры продолжают искать пропавшую в лесу Гу Гуйлань. Она ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные поиски не принесли результата. В поисках задействованы сотрудники полиции, профессиональные спасатели, волонтеры, спецтехника.
"О пропавшей 85-летней пенсионерке ничего не известно на протяжении пяти суток. Ежедневно около 80 человек ищут в лесополосе пожилую сборщицу грибов. Поиски не прекращаются даже ночью. В это время применяются специальные средства, в том числе тепловизоры. Полицейские, в свою очередь, на постоянной основе подают сигналы на служебном автотранспорте, а также совместно с поисковиками обследуют территории", - говорится в сообщении.
Поисковики призывают неравнодушных граждан присоединиться к спасательной операции. Они приводят пример, когда людей, заблудившихся в лесу, находили живыми на седьмые сутки. -0-
