ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза"
14:09 27.08.2025
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации в рамках госзакупок орфанного препарата "Элапраза" на сумму более 5,9 миллиарда рублей: возбуждены дела в отношении единственного импортера препарата в России ООО "Такеда Фармасьютикалс" и его дистрибьютора АО "Фармимэкс", заявили в ведомстве. "Элапраза" (МНН "Идурсульфаза") входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в Российской Федерации. Его используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера. "ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата "Элапраза". Признаки нарушения выявлены при осуществлении закупок жизненно важного лекарственного препарата на сумму более 5,9 миллиарда рублей для нужд государственного заказчика", - сообщили в ведомстве, добавив, что госзаказчиком выступает Минздрав России. "Ведомство возбудило дело по признакам заключения и реализации запрещенного "вертикального" соглашения в отношении единственного импортера "Элапразы" в России – ООО "Такеда Фармасьютикалс", а также его ключевого дистрибьютора – АО "Фармацевтический Импорт, Экспорт" (АО "Фармимэкс")", - добавили в ФАС. Отмечается, что компании установили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен. В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС России.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации в рамках госзакупок орфанного препарата "Элапраза" на сумму более 5,9 миллиарда рублей: возбуждены дела в отношении единственного импортера препарата в России ООО "Такеда Фармасьютикалс" и его дистрибьютора АО "Фармимэкс", заявили в ведомстве.
"Элапраза" (МНН "Идурсульфаза") входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в Российской Федерации. Его используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера.
"ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата "Элапраза". Признаки нарушения выявлены при осуществлении закупок жизненно важного лекарственного препарата на сумму более 5,9 миллиарда рублей для нужд государственного заказчика", - сообщили в ведомстве, добавив, что госзаказчиком выступает Минздрав России.
"Ведомство возбудило дело по признакам заключения и реализации запрещенного "вертикального" соглашения в отношении единственного импортера "Элапразы" в России – ООО "Такеда Фармасьютикалс", а также его ключевого дистрибьютора – АО "Фармацевтический Импорт, Экспорт" (АО "Фармимэкс")", - добавили в ФАС.
Отмечается, что компании установили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен. В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС России.
