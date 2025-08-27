https://ria.ru/20250827/pravitelstvo-2037886245.html

Правительство Германии одобрило создание Совета национальной безопасности

Правительство Германии одобрило создание Совета национальной безопасности

Правительство Германии одобрило создание Совета национальной безопасности

Правительство ФРГ одобрило создание Совета национальной безопасности под председательством канцлера Фридриха Мерца, сообщается в пресс-релизе кабмина.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило создание Совета национальной безопасности под председательством канцлера Фридриха Мерца, сообщается в пресс-релизе кабмина. "Кабинет министров ФРГ одобрил создание Совета национальной безопасности под председательством федерального канцлера", - сообщается на сайте правительства. Отмечается, что целью создания Совета национальной безопасности является преодоление разрыва между министерствами, а также объединение знаний и опыта в области внутренней, внешней, экономической политики и политики цифровой безопасности. "На этой комплексной основе правительство ФРГ сможет принимать необходимые решения в интересах безопасности", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, Совет национальной безопасности будет заниматься стратегическим прогнозированием и планированием для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз и разработки вариантов действий и подготовки. Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил, что РФ якобы "была и остается на долгое время самой большой угрозой свободе, миру и стабильности в Европе". "И правительство ФРГ решительно отвечает на это... Важным решением этого дня является создание Совета национальной безопасности. Этот орган станет центральной платформой федерального правительства для решения всеобъемлющих вопросов национальной безопасности на стыке внутренней, внешней, экономической и цифровой безопасности", - заявил Мерц. Трансляция велась на сайте правительства Германии. Совет во главе с канцлером ФРГ будет состоять из министра финансов и вице-канцлера, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции и защиты прав потребителей, министра экономики и энергетики, министра обороны, министра экономического сотрудничества и развития, министра по цифровым вопросам и модернизации государства, а также руководителя ведомства федерального канцлера. Другие члены федерального правительства могут быть привлечены к работе в экстренном порядке, если будут затронуты сферы их ответственности. При необходимости предусмотрено участие в консультациях представителей земель ФРГ, представителей других государств, ЕС, НАТО и международных организаций, сотрудников аналитических центров и фондов, а также сотрудников служб безопасности и разведки. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

