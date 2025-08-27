https://ria.ru/20250827/pravitelstvo-2037870072.html

Правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы

2025-08-27T13:59:00+03:00

в мире

германия

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство Германии сообщило, что принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. "Кабинет министров одобрил законопроект о модернизации военной службы. Законопроект направлен на укрепление регулярных и резервных сил бундесвера в целях противодействия текущим угрозам безопасности", - говорится в сообщении правительства страны. Отмечается, что новая военная служба будет добровольной до тех пор, пока это возможно. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей для добровольной службы правительство ФРГ может с согласия бундестага вернуть обязательную воинскую повинность. Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.

германия

2025

