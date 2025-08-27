Рейтинг@Mail.ru
10:50 27.08.2025 (обновлено: 11:00 27.08.2025)
В Ростове-на-Дону потушили пожар, возникший после атаки БПЛА
Пожар на крыше дома в Ростове-на-Дону, возникший после атаки БПЛА, потушили, сообщил РИА Новости представитель администрации. РИА Новости, 27.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар на крыше дома в Ростове-на-Дону, возникший после атаки БПЛА, потушили, сообщил РИА Новости представитель администрации. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал. "Да", - ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос, полностью ли ликвидировано возгорание.По его словам, в настоящее время на месте идет ликвидация последствий атаки, на месте работают правоохранители. В развернутом пункте временного размещения также проводится работа.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар на крыше дома в Ростове-на-Дону, возникший после атаки БПЛА, потушили, сообщил РИА Новости представитель администрации.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал.
"Да", - ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос, полностью ли ликвидировано возгорание.
По его словам, в настоящее время на месте идет ликвидация последствий атаки, на месте работают правоохранители. В развернутом пункте временного размещения также проводится работа.
