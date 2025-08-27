https://ria.ru/20250827/pozhar-2037760453.html

Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали

Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали - РИА Новости, 27.08.2025

Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали

Пожар на кровле жилого дома в 250 "квадратов" в Ростове-на-дону после атаки БПЛА локализован, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Ростовской области... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T00:40:00+03:00

2025-08-27T00:40:00+03:00

2025-08-27T00:48:00+03:00

происшествия

ростов

ростов-на-дону

ростовская область

александр скрябин

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на кровле жилого дома в 250 "квадратов" в Ростове-на-дону после атаки БПЛА локализован, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме."Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован... Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что из дома эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы номер 50.Врио губернатора добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.

https://ria.ru/20250827/bpla-2037759898.html

ростов

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов, ростов-на-дону, ростовская область, александр скрябин, юрий слюсарь