Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали
00:40 27.08.2025 (обновлено: 00:48 27.08.2025)
Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали
Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на кровле жилого дома в 250 "квадратов" в Ростове-на-дону после атаки БПЛА локализован, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме."Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован... Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что из дома эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы номер 50.Врио губернатора добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на кровле жилого дома в 250 "квадратов" в Ростове-на-дону после атаки БПЛА локализован, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме.
"Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован... Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что из дома эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы номер 50.
Врио губернатора добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ростове проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
